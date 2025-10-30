استطلاع: نتائج انتخابات هولندا متقاربة

(أ ب)

أشارت نتائج استطلاع لرأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع فور انتهاء التصويت اليوم الأربعاء، في الانتخابات العامة الهولندية، إلى أن النتائج متقاربة بصورة لا يمكن معها حسم الفوز، مع تقدم طفيف لحزب الديمقراطيون 66 الذي يمثل تيار يسار الوسط على حزب الحرية اليميني الشعبوي بقيادة النائب المعادي للإسلام خيرت فيلدرز.

وأظهر نتائج الاستطلاع أن حزب الديمقراطيون 66 سيحصد 27 مقعدا، بزيادة قدرها 18 مقعدا مقارنة بانتخابات 2023، في حين سيخسر حزب الحرية بقيادة فيلدرز 12 مقعدا ليصل إلى 25 مقعدا، وفقا للاستطلاع الذي نشرته هيئة البث الهولندية العامة "إن أو إس".

وقالت شركة إبسوس لاستطلاعات الرأي إن استطلاع رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أُجري في 65 مركز اقتراع وشارك فيه حوالي 80 ألف ناخب، باستخدام طريقة أظهرت خلال الانتخابات الهولندية السابقة تقديرات قريبة جدا من النتائج النهائية.