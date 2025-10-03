ماكرون يحذر من التهديدات التي تواجه الديمقراطية في أوروبا

(د ب أ)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إلى الدفاع عن الديمقراطية في أوروبا وذلك في احتفالات إحياء ذكرى إعادة توحيد ألمانيا الذي حضرها.

وأشار ماكرون خلال كلمته في مدينة زاربروكن الألمانية الغربية، إلى أنه بعد قرون من الصراع بين الجارتين فرنسا وألمانيا أصبحتا شريكتين مضيفا:" لم تعد هناك حروب بين بلدينا وهذا إنجاز عظيم لقارة أوروبا".

وحذر الرئيس الفرنسي، من أن الحرب قد عادت إلى القارة، مشيرًا إلى الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، مستشهدًا بهجمات موسكو الإلكترونية وحملات التضليل وانتهاكات المجال الجوي.