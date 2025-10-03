إعلان

ماكرون يحذر من التهديدات التي تواجه الديمقراطية في أوروبا

كتب : مصراوي

09:07 م 03/10/2025

إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إلى الدفاع عن الديمقراطية في أوروبا وذلك في احتفالات إحياء ذكرى إعادة توحيد ألمانيا الذي حضرها.

وأشار ماكرون خلال كلمته في مدينة زاربروكن الألمانية الغربية، إلى أنه بعد قرون من الصراع بين الجارتين فرنسا وألمانيا أصبحتا شريكتين مضيفا:" لم تعد هناك حروب بين بلدينا وهذا إنجاز عظيم لقارة أوروبا".

وحذر الرئيس الفرنسي، من أن الحرب قد عادت إلى القارة، مشيرًا إلى الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، مستشهدًا بهجمات موسكو الإلكترونية وحملات التضليل وانتهاكات المجال الجوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون الديمقراطية أوروبا فرنسا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي