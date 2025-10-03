الأمير ويليام: سأُغيّر في النظام الملكي عندما أصبح ملكاً

بي بي سي

صرّح أمير ويلز بأنه سيدخل تغييرات على النظام الملكي البريطاني عندما يصبح ملكاً، وذلك في مقابلة وصفتها مصادر القصر بأنها الأكثر انفتاحاً حتى الآن.

كان الأمير يتحدث مع الممثل، يوجين ليفي، في قلعة وندسور، لبرنامج "المسافر المُتردد" الذي يبث على خدمة Apple TV+.

في حوار صريح، سأل الممثلُ الأميرَ ويليام عن دوره المُستقبلي كملك.

فأجاب: "أعتقد أنه من المُمكن القول إن التغيير مُدرج على جدول أعمالي. تغيير نحو الأفضل، وأنا أتبناه، وأستمتع به. لا أخشاه، بل ما يُثير حماسي هو فكرة القدرة على إحداث تغيير ما. ليس جذرياً بشكل مُفرط، بل تغييرات أعتقد أنها ضرورية".

أدلى الأمير بهذه التعليقات أثناء اصطحابه ليفي في جولة بقلعة وندسور.

صل ويليام للقاء الممثل على متن دراجة كهربائية، قال إنه يستخدمها للتنقل في أرجاء القلعة.

وأضاف أنه كان من مُحبي سلسلة أفلام American Pie "الفطيرة الأمريكية"، التي لعب فيها ليفي دور أب عانى طويلاً.

وخلال الجولة في بعضٍ من أفخم غرف القلعة، تحدّث الأمير ويليام أيضاً عن تاريخ عائلته.

قال: "أعتقد أنه إذا لم تكن حذراً، فقد يُصبح التاريخ عبئاً ثقيلاً عليك، وقد تشعر بالاختناق والقيود الشديدة بسببه... أعتقد أنه من المهم أن نعيش اللحظة الراهنة".

يؤكد الأمير ويليام على أهمية التقاليد، لكنه يقول إنه لا يخشى طرح الأسئلة للحفاظ على صلة النظام الملكي بعصره.

وأضاف: "هناك أوقات تنظر فيها إلى التقاليد وتتساءل: هل ما زال هذا مناسباً للغرض اليوم؟ هل ما زال هذا هو الصواب الذي يجب فعله؟ هل ما زلنا نحقق أقصى تأثير ممكن؟ لذا فإنني أحب أن أتساءل عن الأشياء، وهذا ما أقصده حقاً".

جال الأمير والممثل في نزهة حول القلعة خلال حديثهما برفقة كلب العائلة، أورلا.

تحدثا عن العائلة والأطفال، وتدخُّل الإعلام، وكون الأمير من مشجعي فريق أستون فيلا.

كما كان محور التحدي في التعامل مع إصابة والده الملك وزوجته الأميرة كيت بالسرطان حاضراً في الحوار.

قال الأمير: "الأمور المرتبطة بالعائلة تسيطر عليَّ إلى حد كبير. كما تعلمون، القلق والتوتر المتعلقان بالجانب العائلي من الأمور يُرهقانني كثيراً".

ولاحقاً، اصطحب الأمير الممثل إلى حانة "تو برويز" القريبة من قلعة وندسور.

طلب ليفي كأساً من غينيس (علامة تجارية من الجِعة)، بينما تناول الأمير ويليام عصير التفاح المُحلَّى.

كانت أجواء غير رسمية، حيث بدأ الأمير مرتاحاً، خاصةً عند الحديث عن عائلته وكيف تعامل أطفاله مع مرض والدتهم.

قال لليفي: "نحرص على توفير الأمن والسلامة اللازمين لهم... نحن عائلة منفتحة جداً، لذا نتحدث عن الأمور التي تزعجنا، والأمور التي تُقلقنا. لكنك لا تعرف أبداً تأثير ذلك على المدى البعيد... لذا، من المهم أن نكون إلى جانب بعضنا، وأن نُطمئن الأطفال بأن كل شيء على ما يُرام".

لم تتطرق المقابلة إلى وضع العلاقة بالأمير هاري.

لكن الأمير ويليام ذكر شقيقه عندما سُئل عن تجربته في النشأة الملكية، وسط التدقيق الإعلامي المكثف الذي واجهه والداه.

وقال: "آمل ألا نعود إلى بعض الممارسات التي نشأتُ أنا وهاري عليها في الماضي. وسأبذل قصارى جهدي لضمان عدم تكرارها".

وفي حديثه لبي بي سي، قال ليفي إنه فوجئ بمدى صراحة الأمير خلال المقابلة.

قال ليفي: "بالنسبة لي، كانت مجرد محادثة. لم أكن أفكر في الأمر كسبق صحفي... كان يُخبرني بأفكاره، وتبادلنا أطراف الحديث. كان يوماً سريالياً بالنسبة لي".

ومع انتهاء الأمير والممثل من تناول شرابهما وختام يومهما معاً، قال الأمير إنه يريد أن يخلق عالماً يفخر به ابنه.

وقال: "كما تعلم، الحياة تختبرنا أيضاً، وقد تكون صعبة أحياناً، والقدرة على تجاوز تلك الصعوبات هي ما تشكل شخصياتنا... أنا فخور جداً بزوجتي ووالدي، لكيفية تعاملهما مع العام الماضي بأكمله. أطفالي أيضاً أبلَوْا بلاءً حسناً".