الاحتلال يستهدف مدينة غزة بالقصف العنيف والمفخخات

كتب : مصراوي

03:07 ص 03/10/2025

أرشيفية

وكالات:

تشن قوات الاحتلال الإسرائيلية هجمات جوية وبحرية ومدفعية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة مدينة خان يونس جنوبًا ومدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، بينما حذرت وزارة الصحة من نقص حاد في أطباء الجراحة بمستشفيات الشمال.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال شن غارات جوية واستخدم عربات مفخخة (روبوتات) بين منازل المواطنين في خان يونس. وفي مدينة غزة، استهدفت الزوارق البحرية الإسرائيلية الأحياء الغربية بقصف مدفعي، بالتزامن مع أحزمة نارية عنيفة من الطيران الحربي على عدة أحياء.

كما استهدف قصف مدفعي متواصل شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي تصريح لقناة الجزيرة، قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، إن "الاحتلال يرتكب عمليات قصف ممنهجة لقتل أكبر عدد من المدنيين ويستهدف كل مقومات الحياة في مدينة غزة".

وعلى الصعيد الصحي، حذرت وزارة الصحة في غزة من أن مستشفيات شمال القطاع تواجه نقصًا فادحًا في أخصائيي الجراحة، مؤكدة وجود حاجة ماسة لدخول وفود طبية أجنبية للمساعدة في إنقاذ المصابين.

الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة مدينة غزة تحت الإبادة مستشفيات غزة الإبادة في غزة المقاومة في غزة

