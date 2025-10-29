دبلوماسيون: مجلس الأمن الدولي ينعقد الخميس لبحث التطورات في السودان

وكالات

أفادت مصادر دبلوماسية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، الأربعاء، بأن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة الخميس لبحث التطورات في السودان.

وأكد المدير الإقليمي للصليب الأحمر في إفريقيا باتريك يوسف، أن الوضع في مدينة الفاشر بالسودان مزر جدا، مشيرا إلى 5 موظفين من فرقهم في الفاشر لقوا حتفهم.

بدورها، قالت شبكة أطباء السودان، إن قوات الدعم السريع قتلت المرضى والمصابين بمستشفيات مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.

وأكدت شبكة أطباء السودان، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الدعم السريع لم تفرق بين مقاتل ومريض، في مجازرها بمستشفيات الفاشر غرب السودان.

وفي ذات السياق، جددت منظمة التعاون الإسلامي مناشدتها إلى الفرقاء السودانيين بأهمية الحوار بهدف التوصل إلى هدنة لوقف دائم لإطلاق النار.

وأعربت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة في السودان، واستنكرت بشدة الانتهاكات الإنسانية الخطيرة التي ارتُكبت خلال الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

ودعت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق. وشدّدت على أهمية احترام أحكام إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023.

وجددت المنظمة مناشدتها بأهمية الحوار بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة تمهيدًا لوقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أرواح المدنيين، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وصون وحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.