رغم اتفاق وقف النار.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وسط قطاع غزة

وكالات

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجومًا على شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد مراسل قناة الجزيرة، إن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجومًا على بنية تحتية لمقر المقاومة الفلسطينية تستخدم في تخزين أسلحة ووسائل جوية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له اليوم الأربعاء، أنه هاجم في شمال قطاع غزة بنية تحتية تشكل تهديدا فوريا لإسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "الهجوم في بيت لاهيا أحبط مخططا إرهابيا ضد قواتنا وضد دولة إسرائيل".

وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بإيعاز من القيادة السياسية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "سنواصل تطبيق الاتفاق ونرد بقوة على أي خرق له".

وأفادت قناة آي 24 نيوز نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف ونفذ عشرات الاغتيالات الموجهة ضد مقاتلي حماس، مضيفًا "هاجمنا جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

وجاء ذلك عقب سلسلة من الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 104 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.