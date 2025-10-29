إعلان

الصحة العالمية: مقتل 460 شخصا في مستشفي بالفاشر بعد سيطرة الدعم السريع عليها

كتب : مصراوي

07:01 م 29/10/2025

تيدروس أدهانوم جيبرييسوس

وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، إن أكثر من 460 شخصا قتلوا في أحد المستشفيات بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غرب السودان والتي استولت عليها قوات الدعم السريع في نهاية الأسبوع.

وقال جبريسوس خلال بيان اليوم الأربعاء، إن 460 من المرضى والمرافقين قتلوا في مستشفى الأمومة السعودي في الفاشر.

وفي ذاتالسياق، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير حسين الأمين الفاضل، إن قوات الدعم السريع تمنع وصول المساعدات للمدنيين في الفاشر، رغم قرار مجلس الأمن بفك الحصار.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن الدعم السريع استعانت بمرتزقة من جميع أنحاء العالم ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا.

وأكد أن انتهاكات الدعم السريع تشجع على انتشار الفوضى في المنطقة من قبل المنظمات والحركات، قائلا:"نطالب بتدابير عاجلة لإعلان المليشيا حركة إرهابية وبمعاقبة الدول التي تدعمها".

منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس مدينة الفاشر دارفور السودان قوات الدعم السريع مستشفى الأمومة السعودي وزارة الخارجية السودانية مجلس الأمن

