الشرع: سوريا غير قادرة على فتح أسواقها نظراً لضعف صناعتها

كتب : مصراوي

06:55 م 29/10/2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

وكالات

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أنه أجرى تعديلات على قوانين الاستثمار داخل سوريا، تمنح المستثمرين الأجانب حق تحويل أموالهم إلى خارج البلاد.

وقال الشرع خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إن سوريا تمثل فرصة استثمارية وخلال الثمانية أشهر الأخيرة دخل الاقتصاد السوري 28 مليار دولار.

وأضاف الرئيس السوري:"أن هناك شركات كبرى من السعودية وقطر والإمارات بدأت الاستثمار داخل سوريا ونجري محادثات مع الكويت والأردن وتركيا بشأن الاستثمار".

وأوضح الشرع أن سوريا لديها العديد من الفرص الاستثمارية بما في ذلك قطاع العقارات، مضيفًا:"أعتقد أن اليوم فرصة تاريخية للمستثمرين لدخول سوريا".

وتابع الشرع: "أراهن على الشعب السوري من أجل إعادة بناء سوريا، وأريد أن تبني سوريا نفسها بنفسها لا أن تكون عبئا على أحد".

وأشار الشرع إلى أن سوريا غير قادرة حالياً على فتح أسواقها نظراً لضعف صناعتها، متابعًا: "نعمل على حماية المستثمرين من خلال القوانين ونتوقع أن يظهر عائد الاستثمار خلال الثلاث سنوات المقبلة".

أحمد الشرع الرئيس السوري قوانين الاستثمار داخل سوريا سوريا

