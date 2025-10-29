وكالات

احتجزت السلطات التشيكية في مطار براج الدولي جنديًا في الجيش الإسرائيلي شارك بالحرب في غزة ولبنان، وذلك عقب تلقيها إخطارًا من فرنسا بوجود "تنبيه جنائي" صادر بحقه، وذلك رغم أنه لم يسبق له زيارة فرنسا.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الجندي الاحتياط الإسرائيلي، الذي سافر إلى براج مع زوجته لقضاء إجازة قصيرة، قال إن السلطات التشيكية احتجزته لساعات طويلة في المطار قبل أن تمنعه من دخول البلاد وإجباره على العودة إلى إسرائيل.

وقال الجندي لـ"يديعوت أحرونوت": "عاملوني كمجرم، ولا أحد يقدم لي تفسيرا لما حدث"، مضيفًا أن المسؤولين التشيكيين أبلغوه بأن التحذير الفرنسي يتهمه بالتورط في "جرائم خطيرة".

وتابع: "قالوا ربما بسبب خدمتي العسكرية أو أن أحدا استخدم بياناتي لارتكاب جرائم. لم أزر فرنسا في حياتي".

وذكرت السلطات في التشيك، أن فرنسا أدرجت اسم الجندي الإسرائيلي على قائمة "تنبيه جنائي" سارية في جميع دول منطقة شنجن، مما يعني منعه من دخول أي دولة أوروبية عضو في الاتفاقية، ولن يُرفع التنبيه إلا من جانب باريس.