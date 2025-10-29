إعلان

بسبب "تنبيه جنائي" من فرنسا.. التشيك تمنع جنديًا إسرائيليًا من دخول أراضيها

كتب : مصراوي

04:31 م 29/10/2025

جمهورية التشيك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

احتجزت السلطات التشيكية في مطار براج الدولي جنديًا في الجيش الإسرائيلي شارك بالحرب في غزة ولبنان، وذلك عقب تلقيها إخطارًا من فرنسا بوجود "تنبيه جنائي" صادر بحقه، وذلك رغم أنه لم يسبق له زيارة فرنسا.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الجندي الاحتياط الإسرائيلي، الذي سافر إلى براج مع زوجته لقضاء إجازة قصيرة، قال إن السلطات التشيكية احتجزته لساعات طويلة في المطار قبل أن تمنعه من دخول البلاد وإجباره على العودة إلى إسرائيل.

وقال الجندي لـ"يديعوت أحرونوت": "عاملوني كمجرم، ولا أحد يقدم لي تفسيرا لما حدث"، مضيفًا أن المسؤولين التشيكيين أبلغوه بأن التحذير الفرنسي يتهمه بالتورط في "جرائم خطيرة".

وتابع: "قالوا ربما بسبب خدمتي العسكرية أو أن أحدا استخدم بياناتي لارتكاب جرائم. لم أزر فرنسا في حياتي".

وذكرت السلطات في التشيك، أن فرنسا أدرجت اسم الجندي الإسرائيلي على قائمة "تنبيه جنائي" سارية في جميع دول منطقة شنجن، مما يعني منعه من دخول أي دولة أوروبية عضو في الاتفاقية، ولن يُرفع التنبيه إلا من جانب باريس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التشيك السلطات التشيكية مطار براج الدولي الحرب في غزة جندي اسرائيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء