بعد استئناف وقف إطلاق النار بغزة.. بن غفير يهدد نتنياهو

وكالات

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد سلسلة الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال.

وقال بن غفير، في منشور على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاد إلى وقف إطلاق النار بدلًا من حرب كاملة تحقق هدفها المركزي وهو القضاء على حماس.

وهدد الوزير الإسرائيلي المتطرف، أنه إذا قرر نتنياهو التنازل عن هدف تدمير حماس وتفكيكها فلن يكون للحكومة حق الوجود.

https://x.com/itamarbengvir/status/1983455524562633205

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بإيعاز من القيادة السياسية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "سنواصل تطبيق الاتفاق ونرد بقوة على أي خرق له".

وأفادت قناة آي 24 نيوز نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف ونفذ عشرات الاغتيالات الموجهة ضد مقاتلي حماس، مضيفًا "هاجمنا جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

وجاء ذلك عقب سلسلة من الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 91 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء.