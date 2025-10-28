رغم الإغلاق الحكومي.. نائب ترامب: الجيش سيحصل على رواتبه يوم الجمعة

واشنطن - (أ ب)

قال جيه دى فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الجيش الأمريكي سيحصل على رواتبه يوم الجمعة على الرغم من الإغلاق الحكومى، ولكنه لم يحدد كيف ستقوم إدارة ترامب بإعادة بتوفير التمويل في ثاني أطول إغلاق حكومي.

واكتسبت معركة التمويل في واشنطن إلحاحا جديدا هذا الأسبوع حيث يواجه ملايين الأمريكيين احتمال فقدان المساعدة الغذائية، ويفقد المزيد من الموظفين الاتحاديين أول راتب كامل لهم، وتتسبب التأخيرات المتكررة في المطارات في عرقلة خطط السفر.

وتضاعف الضغط المتزايد على أعضاء الكونجرس الأمريكي لإنهاء الجمود من قبل أكبر نقابة للموظفين الاتحاديين في البلاد، والتي دعت يوم الاثنين الكونجرس إلى تمرير مشروع قانون تمويل على الفور وضمان حصول العمال على أجر كامل، وقال إيفريت كيلي، رئيس النقابة الأمريكية لموظفي الحكومة، إن الحزبين السياسيين أوضحا وجهة نظرهما.