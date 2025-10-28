واشنطن - (أ ب)

قال وزير الحرب الأمريكى بيت هيجسيث إن الولايات المتحدة نفذت ثلاث ضربات أمس الاثنين على أربع قوارب يشتبه في تهريبها للمخدرات في شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا ونجاة شخص واحد.

ويشكل الإعلان الذي تم الإدلاء به اليوم الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصعيدا مستمرا في وتيرة الضربات التي بدأت في مطلع سبتمبر، وهذه أول مرة يتم فيها إعلان شن عدة ضربات في يوم واحد.

وقال هيجسيث إن سلطات البحث والإنقاذ المكسيكية تولت مسؤولية تنسيق إنقاذ الناجي الوحيد، لكنها لم تشر إلى ما إذا كان سيظل هذا الشخص محتجزا لديهم أو سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ونشر هيجسيث لقطات مصورة للضربات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها قاربان يمكن رؤيتهما يمران سريعا في المياه، ويمكن مشاهدة أحد القاربين محملا بكمية كبيرة من الحزم أو اللفافات، ومن ثم ينفجر القاربان فجأة وتنبعث منهما ألسنة اللهب.

ويبدو أن الضربة الثالثة استهدفت قاربين كانا متوقفين في المياه بجوار بعضهما البعض، ويبدو أنهما فارغان إلى حد كبير فيما تم رصد شخصين يتحركان قبل أن يطوق الانفجار القاربين.