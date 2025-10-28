إعلان

رئيس الحكومة اللبنانية: لا مفاوضات بلا انسحاب إسرائيلي وإفراج عن الأسرى

كتب : مصراوي

07:01 م 28/10/2025

نواف سلام

بيروت (د ب أ)

شدّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال لقائه اليوم الثلاثاء مستشارة بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة مورجان أورتا جوس، على أن هدف أي مفاوضات هو وقف اعتداءات إسرائيل والانسحاب من لبنان والإفراج عن الأسرى اللبنانيين.

واستقبل سلام في السراي الحكومي السيدة أورتا جوس، في حضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت كيث هانيجان.، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء. "وتمّ خلال اللقاء عرض عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) ودورها".

وشدّد سلام "على أن هدف أي مفاوضات هو تطبيق إعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي، ولا سيّما لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلّة" مضيفًا: "إنّ من أهداف هذا المسار أيضًا الوصول إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين".

وأشار سلام إلى "أنّ تطبيق قرار الحكومة لحصر السلاح، سواء جنوب نهر الليطاني أو شماله، يتطلّب الإسراع في دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من خلال عقد مؤتمر دولي مخصّص لهذه الغاية".

وأكّد أنّ " تثبيت الاستقرار في الجنوب يستدعي أيضًا دعمًا دوليًا لعقد مؤتمر للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تلتزم به إسرائيل، حيث لا تزال قواتها تشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.

وتتولى لجنة "الميكانيزم" برئاسة جنرال أمريكي وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل غارات في جنوب لبنان لجنة الميكانيزم

