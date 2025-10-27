إعلان

زيلينسكي يحذر من شن هجمات أوسع بمسيرات وصواريخ ضد روسيا

كتب : مصراوي

10:56 م 27/10/2025

فولوديمير زيلينسكي

وكالات


حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من اعتزامه على توسيع هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ لتشمل مناطق روسية إضافية.


وقال زيلينسكي في رسالته المسائية المصورة اليوم الاثنين،: "إن القدرات على شن هجمات بعيدة المدى هي مكون من استقلالنا وستكون المكون الأهم في ضمان السلام".


وأضاف زيلينسكي أن القادة العسكريين ناقشوا أهداف شن الهجمات حتى نهاية العام، ومن بين ذلك التوسع الجغرافي لها.


ورغم ذلك، كان زيلينسكي قد اعترف أمس الأحد، بوجود "مشكلة فنية" في إنتاج صواريخ كروز الأوكرانية المخطط لها منذ فترة طويلة والمعروفة باسم "فلامنجو".

فولوديمير زيلينسكي

