مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

كتب : مصراوي

08:58 م 27/10/2025

وزارة الخارجية

مصراوي

رحبت جمهورية مصر العربية بتوصل كل من مملكة تايلاند ومملكة كمبوديا لاتفاق وقف إطلاق نار، برعاية أمريكية على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأكدت مصر في بيان صادر عن الخارجية على أهمية هذه الخطوة فى إطار تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي، مشيدًة بالجهود المخلصة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للتوصل للاتفاق لحل النزاع عبر الطرق السلمية.

وشددت مصر على ضرورة اللجوء للحلول الدبلوماسية والحوار البناء لحل الخلافات، مؤكدًة على دعمها لكافة المبادرات والجهود الرامية الى تسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية جمهورية مصر العربية مملكة كمبوديا مملكة تايلاند

