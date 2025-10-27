بـ10.7 مليار دولار.. بريطانيا توقع صفقة طائرات مقاتلة مع تركيا

وكالات



أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين، أن ستارمر وقع صفقة دفاعية ضخمة مع تركيا، تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات جنيه استرليني "ما يعادل 10.74 مليار دولار أمريكي"، وذلك لتزويد القوات الجوية التركية بـ20 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" (Eurofighter Typhoon).

وكان استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين في أنقرة، على أن يكون تسليم طائرات «يوروفايتر» المقاتلة أبرز المواضيع التي ستُطرح في اللقاء.



وخلال الاجتماع، أشاد أردوغان بقرار بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أهمية إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة بالنظر إلى اقتراب الشتاء.



وقال الرئيس التركي: "تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويجب لجم إسرائيل".



ومن جانبه، أكد ستارمر، أن بريطانيا تسعى للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيدًا بدور تركيا في هذا الصدد.