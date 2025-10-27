إعلان

بالتزامن مع الضغوط الأمريكية والأوروبية.. الكرملين: اختبار الصاروخ النووي يعكس مخاوفنا الأمنية

كتب : مصراوي

07:08 م 27/10/2025

ديميتري بيسكوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو - (أ ب)

أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن اختبار روسيا لصاروخ يعمل بالطاقة النووية، تزعم موسكو أنه لا يمكن اعتراضه بواسطة الدفاعات الجوية، "يعكس حرص البلاد على حماية مصالحها الأمنية"، وذلك في ظل تصاعد الضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الرئيس فلاديمير بوتين للتفاوض بشأن إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بيسكوف، إن روسيا تعمل باستمرار على ضمان أمنها، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان الإعلان عن اختبار الصاروخ يمثل ردا على العقوبات وإشارة موجهة إلى الغرب.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "ضمان الأمن مسألة حيوية بالنسبة لروسيا، خصوصا في ظل الخطاب العسكري الذي نسمعه حاليا بشكل أساسي من الأوروبيين".

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على بوتين أن يركز على التوصل إلى اتفاق سلام بدلا من اختبار الصواريخ.

ولا تزال المعلومات المتوفرة حول صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي محدودة، وهو السلاح الذي أطلق عليه حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاسم الرمزي "سكاي فول".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ديميتري بيسكوف الكرملين الصاروخ النووي صاروخ يعمل بالطاقة النووية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

4 عوامل.. خبراء الذهب يفسرون أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا
- أول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.. إسرائيل تُنهي حالة الطوارئ في الجنوب
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة