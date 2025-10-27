موسكو - (أ ب)

أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن اختبار روسيا لصاروخ يعمل بالطاقة النووية، تزعم موسكو أنه لا يمكن اعتراضه بواسطة الدفاعات الجوية، "يعكس حرص البلاد على حماية مصالحها الأمنية"، وذلك في ظل تصاعد الضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الرئيس فلاديمير بوتين للتفاوض بشأن إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بيسكوف، إن روسيا تعمل باستمرار على ضمان أمنها، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان الإعلان عن اختبار الصاروخ يمثل ردا على العقوبات وإشارة موجهة إلى الغرب.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "ضمان الأمن مسألة حيوية بالنسبة لروسيا، خصوصا في ظل الخطاب العسكري الذي نسمعه حاليا بشكل أساسي من الأوروبيين".

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على بوتين أن يركز على التوصل إلى اتفاق سلام بدلا من اختبار الصواريخ.

ولا تزال المعلومات المتوفرة حول صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي محدودة، وهو السلاح الذي أطلق عليه حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاسم الرمزي "سكاي فول".