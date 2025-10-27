تسبب في انهيار منازل.. إعصار كبير يضرب ولاية ميسيسيبي الأمريكية (فيديو)

وكالات

اجتاح إعصار قوي ولاية ميسيسيبي الأمريكية، مخلّفًا دمارًا واسعًا وأضرارًا مادية جسيمة، خصوصًا في المناطق الجنوبية من الولاية.

وضرب الإعصار ميسيسيبي خلال ساعات النهار، متسببًا في انهيار عشرات المنازل واقتلاع أسطح الأبنية، إضافة إلى انقطاع شامل للتيار الكهربائي، ما أغرق آلاف السكان في ظلام دامس وسط حالة من الذعر والارتباك.

ومع تصاعد شدة الإعصار، أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ القصوى ووجّهت بفتح ملاجئ عاجلة لاستقبال المتضررين والنازحين، ولا سيما من منطقة مجمع "ريفربيند" السكني التي تعرضت لأضرار فادحة.

Strong tornado damages a building in Gautier, Mississippi, US 🇺🇸 (26.10.2025) pic.twitter.com/Cbf9HnFQeS — Disaster News (@Top_Disaster) October 26, 2025

وأكد عمدة مدينة غوتييه، كيسي فوغان، أن مركز عمليات الطوارئ في مقاطعة جاكسون يعمل بتنسيق كامل مع إدارات الشرطة والإطفاء وهيئة الحدائق والترفيه، لإجراء تقييم شامل للأضرار وتحديد الاحتياجات العاجلة للسكان.

وأشار فوغان إلى أن الأولوية القصوى هي لإنقاذ الأرواح وتأمين المأوى والغذاء للمتضررين، إلى حين الانتهاء من حصر الخسائر وتقدير حجم الدمار.





وسُجل أكثر من 1500 انقطاع في التيار الكهربائي بمناطق متفرقة من مقاطعة جاكسون، نتيجة الأضرار التي طالت خطوط النقل والأعمدة الكهربائية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن خطر الطقس القاسي قد تراجع، رغم استمرار فرص هطول الأمطار والعواصف الخفيفة في بعض المناطق.

لكن آثار الإعصار المدمّر ستظل واضحة لأيام، وسط توقعات بارتفاع الخسائر المادية وزيادة عدد النازحين مع استمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة.

Another view of the #Tornado yesterday morning in Gautier, Mississippi taken at the same time as the viral one seen across twitter.



This one shot just across the parking lot from Gautier Vancleave Road, showing multiple powerflashes and damaging structures.



📸: John Adams /… https://t.co/e2W676icq9 pic.twitter.com/1DkKCZ3j8T — SparkServiceWx (@SparkServiceWX) October 27, 2025

وتداولت وسائل الإعلام المحلية مشاهد مؤثرة تُظهر حجم الدمار الذي خلّفه الإعصار، إذ غطت الأنقاض الشوارع وتحولت بعض الأحياء إلى أطلال.

ودعت السلطات السكان إلى تجنب الطرق المغمورة بالمياه والبقاء في أماكن آمنة حتى إشعار آخر، في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ إزالة الركام وإصلاح الأضرار في البنية التحتية، بينما يترقب المواطنون عودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها بعد واحدة من أقسى موجات الأعاصير التي شهدتها الولاية في السنوات الأخيرة.