الجيش الأمريكي: سقوط طائرة "إف-18" ومروحية "سي هوك" في بحر الصين



وكالات

أعلنت قيادة الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، اليوم الأحد، سقوط مروحية من طراز "سي هوك" ومقاتلة من طراز "إف-18" تابعتين لحاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في مياه بحر الصين الجنوب، وفقا لروسيا اليوم.

وجاء في بيان صادر عن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، أنه "عند الساعة 2:45 بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، سقطت مروحية من طراز 'سي هوك MH-60R' تابعة لسرب المروحيات القتالية البحرية رقم 73 (المعروف باسم Battle Cats) في مياه بحر الصين الجنوبي أثناء تنفيذ عمليات روتينية من على متن حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز".

وأوضح البيان أنه بعد أقل من ساعة، في نحو الساعة 3:15 بعد الظهر، تحطمت مقاتلة ثنائية المقعد من طراز 'إف- 18 سوبر هورينت' تابعة لسرب المقاتلات رقم 22 (Fighting Redcocks) أثناء تحليقها من على متن حاملة الطائرات 'يو إس إس نيميتز.

وأضافت البحرية الأمريكية أن "الطيارين تمكنوا من القفز بنجاح، وتم إنقاذهم بسلام بواسطة فرق البحث والإنقاذ التابعة لمجموعة القتال الحاملة رقم 11".

وأكدت أن التحقيق جار لمعرفة أسباب الحادثين، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" كانت في المرحلة الأخيرة من انتشارها العملياتي قبل عودتها إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، بعد أن شاركت خلال الصيف في مهام دعم الاستجابة الأمريكية لهجمات الحوثيين على الملاحة التجارية في الشرق الأوسط.