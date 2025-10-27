3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان



وكالات

استشهد 3 أشخاص في غارات اسرائيلية استهدفت جنوب لبنان وشرقه، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

وزعم الجيش الاسرائيلي أنه اغتال مهرب أسلحة في حزب الله وعنصرا آخر في الحزب.

ورغم اقتراب وقف لاطلاق النار من إتمام عامه الأول، تواصل اسرائيل شنّ ضربات، خصوصا على جنوب البلاد.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في حزب الله تتهمهم بنقل وسائل قتالية أو محاولة إعادة بناء قدرات الحزب.

وأوردت وزارة الصحة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الناقورة قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد.

وفي بيان آخر، أفادت الوزارة، أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة النبي شيت قضاء بعلبك في شرق لبنان وأدت إلى سقوط شهيد.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة، أن غارة أخرى على بلدة الحفير في منطقة بعلبك أدت إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة شخص آخر بجروح، أيضا من الجنسية السورية.

وترتفع بذلك حصيلة الشهداء في سلسلة ضربات اسرائيلية منذ الخميس إلى 11 شخصا.

وأعلن الجيش الاسرائيلي في بيان، أنه اغتال في البقاع علي حسين الموسوي، وقال إنه كان مهرب أسلحة في حزب الله وعمل تاجرا للأسلحة ومهربا للوسائل القتالية في صفوف حزب الله وتورط في شراء الأسلحة ونقلها من سوريا إلى لبنان وشكل عنصرا مهما في أعمال اعمار وتسلح حزب الله.

وقال إنه اغتال في الناقورة "عبد محمود السيد" الذي عمل مندوبًا محليًا لحزب الله في منطقة البياضة في جنوب لبنان.

وأضاف أن السيد كان مسؤولًا عن العلاقة بين حزب الله وبين سكان المنطقة في القضايا الاقتصادية والعسكرية وساهم في محاولات اعادة ترميم القدرات العسكرية لحزب الله في القرية، وفقا للغد.