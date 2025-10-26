العاهل الأردني أمام مجلس الأمة: الأردن سيقف إلى جانب أهالي غزة

وكالات

افتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الـ20 بشقّيه (النواب والأعيان)، حيث استعرض فيه السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الإقليمية المهمة.

وأكد العاهل الأردني خلال كلمته، أن بلاده تقف إلى جانب أهالي قطاع غزة أمام الكارثة التي يعيشها أهالي القطاع، موضحًا أن الأردن مستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية.

وقال الملك عبدالله:"نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة، الصامدون، ونقول لهم سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا، وقفة الأخ مع أخيه، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية".

وأضاف أن الأردن لن يقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، فموقف الأردنيين راسخ لا يلين، تماما كوطنهم، مؤكدا أنه انطلاقا من دور المملكة التاريخي تجاه القدس الشريف، يواصل الأردن بشرف وأمانة، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أن الأردن نما واشتد عوده بفضل إيمان الأردنيين، مضيفا أن الأزمات تغيرت وبقي الأردن قويا.

وتابع:"أن هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق دربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب".

وأكد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة النهوض بالنظام التعليمي، ليكون أكثر مواكبة لمتطلبات العصر، ومواصلة تطوير النظام الصحي، وتحديث قطاع النقل، ليكون أكثر كفاءة في دعم التنمية وتحسين نوعية الحياة.