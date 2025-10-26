حزب العمال الكردستاني يعلن سحب قواته من تركيا إلى شمال العراق

وكالات

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الأحد، سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الحزب، في بيان نشرته وكالة أنباء "فرات" المقربة منه: "بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا تحسبا لاحتمال خطر الصدامات، وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها".

وحث حزب العمال الكردستاني، في بيانه، تركيا على "اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة فورًا لصون السلام".

وفي مايو الماضي، قرر حزب العمال الكردستاني رسميًا حل نفسه وإلقاء السلاح، في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة منذ عقود من الصراع مع الدولة التركية.

وأكد الحزب، آنذاك، أن قراره جاء استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، مشيرًا إلى أن عملية حل البنية التنظيمية للحزب سيتم تنفيذها تحت إشراف مباشر من أوجلان.

وجاء في البيان: "نضال الحزب كسر سياسات الإنكار على شعبنا، وأوصل القضية الكردية إلى مرحلة قابلة للحل سياسيًا وديمقراطيًا. وقد أكمل الحزب مهمته التاريخية".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لوكالة "رويترز"، إن تركيا ستراقب عن كثب عملية حل حزب العمال الكردستاني على الأرض.