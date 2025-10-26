حرب المسيرات تشتعل بين روسيا وأوكرانيا.. ما القصة؟



وكالات

قال سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو.

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد المصابين في الهجوم الروسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، خلال الليل إلى ما لا يقل عن 26 شخصا، بينهم 6 أطفال، بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية لكييف في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وذكرت السلطات، أنه تم نشر الدفاعات الجوية الأوكرانية، وأن حطام المسيرات التي تم اعتراضها ألحق أضرارا بالمباني السكنية في عدة مناطق.

كما أبلغ عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن هذه الهجمات على المنصة نفسها.

وقالت الإدارة العسكرية: "الجميع يتلقون المساعدة الطبية، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأوضح فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف في وقت سابق اليوم الأحد، أن مبنيين سكنيين شاهقين تعرضا لأضرار جراء الهجوم.

ولم يذكر ما إذا كان الهجوم استهدف المبنيين على نحو مباشر أم أن الحطام المتساقط من الصواريخ التي يتم التصدي لها هو الذي سقط عليهما.

ولم يتضح حتى الآن الحجم الكامل للأضرار وحجم الهجوم، وفقا للعربية.

وظلت كييف والمنطقة المحيطة بها تحت إنذار الغارات الجوية لمدة ساعة ونصف الساعة تقريباً قبل أن تلغيها القوات الجوية في حوالي الساعة 0030 بتوقيت جرينتش.

وينفي الطرفان استهداف المدنيين في غاراتهما على أراضي بعضهما بعضاً، لكن آلاف القتلى سقطوا في الحرب التي بدأتها روسيا بغزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، غالبيتهم العظمى من الأوكرانيين.