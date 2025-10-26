

وكالات

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، لحضور قمة آسيان، في إطار جولة تستمر 5 أيام في آسيا.

كان كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشن قانج، ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج، قد وصلا اليوم الأحد، إلى مقر عقد محادثات تجارية مع الولايات المتحدة في كوالالمبور، خلال اليوم الثاني من المحادثات.

ويجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في العاصمة الماليزية على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ويعكف المفاوضون على تهدئة الحرب التجارية قبل الاجتماع المزمع عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، أمس السبت، إن اليوم الأول من المحادثات كان بناء للغاية.

ومن شأن التوصل إلى نتيجة إيجابية للمحادثات أن يزيل العقبات التي تعترض طريق اجتماع ترمب وشي المرتقب في كوريا الجنوبية، وفقا للغد.