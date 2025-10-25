الجيش السوداني يعلن التصدّي لهجوم للدعم السريع في الفاشر

مصراوي

أعلن الجيش السوداني في بيان، التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر من 5 محاور.

وأدان مجلس السيادة السوداني، الجرائم الممنهجة والانتهاكات الجسيمة التي تواصل مليشيا الدعم السريع ارتكابها بحق المواطنين، مؤكدة أن ما تقوم به مليشيا الدعم السريع تدمير متعمد لمؤسسات الدولة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولكل القيم والأعراف الدولية.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادلا هجمات بطائرات مسيرة في عدّة مواقع من البلاد، تزامنا مع اشتباكات عنيفة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وقالت الدعم السريع، إنها سيطرت على مواقع استراتيجية بمحيط الفرقة السادسة مشاة للجيش السوداني، موضحة أنها سيطرت على بيت متحف السلطان دينار ومبنى بنك السودان المركزي.