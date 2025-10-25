إعلان

إيران: تخصيب اليورانيوم حق سيادي ولن نقبل بإملاءات واشنطن

كتب : محمد جعفر

06:45 م 25/10/2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده تعتبر تخصيب اليورانيوم حقًا مشروعًا لا يمكن لأي طرف حرمانها منه بسبب "مخاوف أو ضغوط سياسية"، مشددًا على أن طهران مستعدة للتفاوض وبناء الثقة لإزالة الهواجس المتعلقة ببرنامجها النووي والتوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "أسلوب واشنطن في التفاوض يقوم على فرض الإملاءات، وهو ما لن نقبل به"، مضيفًا أن بلاده "متمسكة باستقلالها وقرارها الوطني".

وكشف وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة طلبت من طهران، الشهر الماضي، تسليم كميات من اليورانيوم المخصب مقابل تأجيل تفعيل "آلية الزناد" في مجلس الأمن، لكنه وصف هذا الطلب بأنه "غير منطقي" و"يفتقر إلى أرضية إيجابية للتفاوض".

وأكد الوزير في ختام تصريحاته أن إيران منفتحة على أي حوار "يحترم سيادتها وحقوقها النووية المشروعة"، لكنها لن تتخلى عن برنامجها السلمي تحت أي ضغوط.

