شرطة غزة تحذر من "الأجسام المشبوهة" في القطاع

كتب : مصراوي

04:54 م 25/10/2025

الشرطة الفلسطينية

وكالات

حذرت الشرطة الفلسطينية في غزة المواطنين من الاقتراب من مخلفات عسكرية أو أجسام مشبوهة خلفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق مختلفة من القطاع، مؤكدة أن طواقم هندسة المتفجرات تواصل مهامها في تفكيك هذه المخلفات منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت المديرية العامة للشرطة، في بيان اليوم السبت، إن الأيام الماضية شهدت وقوع حوادث انفجارات لأجسام مشبوهة، أسفرت عن إصابات بينها أطفال نتيجة عبثهم بها.

وأضافت أن "الطواقم المختصة بشرطة هندسة المتفجرات، ومنذ سريان وقف إطلاق النار، تقوم بواجبها في التعامل مع المخلفات الحربية والأجسام المشبوهة التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات قطاع غزة كافة".

ومن جانبها، كشفت بيانات للأمم المتحدة وتقديرات ميدانية لمنظمات الإغاثة عن وجود أكثر من 7 آلاف طن من الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة، مما يشكل خطرًا طويل الأمد على حياة المدنيين.

وتشير التقديرات، وفق قناة الجزيرة، إلى أن إزالة هذه المخلفات الحربية قد يستغرق ما بين 20 إلى 30 عامًا، ما لم يكن هناك تدخل هندسي دولي واسع وسريع للتعامل مع الأزمة.

ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر محلية، فجر اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت عددًا من منازل المواطنين شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة. كما أفادت مصادر فلسطينية بتحليق طائرات مسيّرة على ارتفاعات منخفضة في أجواء غربي المدينة.

الشرطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي شرطة غزة

