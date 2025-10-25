رئيس وزراء تايلاند: رحيل الملكة الأم سيريكيت خسارة فادحة للبلاد

بانكوك (أ ب)

وصف رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، اليوم السبت، رحيل الملكة الأم سيريكيت بأنه يمثل"خسارة فادحة للبلاد". وأضاف أنه سيتم تنكيس العلم الوطني في جميع الوكالات الحكومية لمدة 30 يومًا مع إعلان حالة الحداد العام في كافة القطاعات المدنية بالبلاد لمدة عام.

وكانت العائلة المالكة في تايلاند قد أعلنت أن الملكة الأم سيريكيت توفيت عن عمر ناهز 93 عامًا في أحد مستشفيات بانكوك.

وأعلن البلاط الملكي إقامة جنازة ملكية بأعلى درجات التكريم.

واحتشد المشيعون خارج مستشفى شولالونجكورن صباح اليوم السبت، بعد سماع النبأ.

كانت سيريكيت متزوجة من الملك بوميبول أدولياديج، الذي توفي عام 2016 بعد سبعة عقود على العرش، وهي والدة الملك ماها فاجيرالونجكورن. وقد عانت من أمراض عديدة ونادرًا ما كانت تظهر بشكل علني في الأعوام الأخيرة.

وتحظى سيريكيت بالاحترام باعتبارها الشخصية الأم في البلاد ويتم الاحتفال بعيد ميلادها في الـ12 من أغسطس باعتباره عيد الأم في تايلاند.

واشتهرت سيريكيت في شبابها بجمالها الذي أسر العالم وأسر زوجها بوميبول، الذي أصبح فيما بعد أقوى رجل في تايلاند خلال القرن الماضي.