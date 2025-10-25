إعلان

إصابة 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة

كتب : مصراوي

01:09 م 25/10/2025

قال مستشفى العودة بالنصيرات شمالي قطاع غزة، اليوم السبت، إنه استقبل جريحًا جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه منازل المواطنين شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

بينما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شخصين في قصف الاحتلال مركبة مدنية في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما ذكر الإسعاف والطوارئ، إصابة طفل بجروح خطيرة بنيران الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

ومنذ 10 أكتوبر الجاري، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة حيز التنفيذ، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

