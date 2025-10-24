جوتيريش: شرعية مجلس الأمن هشة.. وإفريقيا ما زالت بلا مقعد دائم

وكالات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن مجلس الأمن الدولي ضرورة حيوية وقوة هائلة لتحقيق الخير، معقبًا "ولكن في الوقت ذاته مشروعيته هشة".

وقال جوتيرتش، بمناسبة الذكرى الثمانين لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ عام 1945، إن إصلاح مجلس الأمن أمر حتمي وطال كثيرًا من أجل صون النظام العالمي والسلام العالمي.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن إفريقيا لا تشغل مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن وليس لها صوت دائم على رغم أن نصف البعثات الأممية موجودة في دول إفريقية.