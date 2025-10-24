ترامب ينهي المحادثات التجارية مع كندا بسبب إعلانات تلفزيونية

واشنطن- (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي إنه ينهي "جميع المفاوضات التجارية" مع كندا بسبب الإعلانات التلفزيونية الأخيرة التي تحتج على الرسوم الجمركية الأمريكية، والتي وصفها بأنها "سلوك شائن" يهدف إلى التأثير على قرارات المحاكم الأمريكية.

يأتي هذا المنشور بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه يهدف إلى مضاعفة صادرات بلاده إلى دول خارج الولايات المتحدة بسبب التهديد الذي تشكله رسوم ترامب الجمركية.

وقد يؤدي طلب ترامب بإنهاء المفاوضات بشكل مفاجئ إلى زيادة تأجيج التوترات التجارية المتصاعدة بالفعل بين البلدين الجارين منذ أشهر.

ونشر ترامب: "أعلنت مؤسسة رونالد ريجان للتو أن كندا استخدمت بشكل احتيالي إعلانا، وهو إعلان مزيف، يظهر رونالد ريجان يتحدث بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية".

وكتب ترامب على موقعه: "كان الإعلان بقيمة 75 ألف دولار. لقد فعلوا هذا فقط للتدخل في قرار المحكمة العليا الأمريكية، والمحاكم الأخرى". وتابع: "الرسوم الجمركية مهمة جدا للأمن القومي والاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية. واستنادا إلى سلوكهم الشائن، يتم بموجب هذا إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا".

ولم يرد مكتب كارني على الفور على طلب للتعليق. ومن المقرر أن يغادر رئيس الوزراء صباح اليوم الجمعة لحضور قمة في آسيا، بينما من المقرر أن يغادر ترامب مساء الجمعة.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، نشرت مؤسسة ومعهد رونالد ريجان الرئاسي على منصة إكس أن إعلاناً أصدرته حكومة أونتاريو "يحرف 'الخطاب الإذاعي الرئاسي للأمة حول التجارة الحرة والنزيهة' بتاريخ 25 أبريل/نيسان 1987". وأضافت المؤسسة أن أونتاريو لم تحصل على إذن من المؤسسة "لاستخدام وتعديل التصريحات"، وقالت إنها "تراجع الخيارات القانونية في هذا الشأن".