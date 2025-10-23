إعلان

وزير الخارجية الأمريكي: أحرزنا تقدما جيدا بشأن غزة

كتب : مصراوي

09:25 م 23/10/2025

ماركو روبيو

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن أحرزنا تقدما جيدا في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف روبيو خلال تصريحات إعلامية أثناء زيارته لإسرائيل اليوم الخميس، "أننا نشعر بالثقة والإيجابية بشأن اتفاق غزة ورغم العوائق سنحرز مزيدا من التقدم".

وكان وصل وزير الخارجية الأمريكي مساء اليوم الخميس، إلى إسرائيل في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام، لمتابعة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي زيارة روبيو بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في إطار الجهود الأمريكية للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة.

