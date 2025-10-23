اجتماع بين وفدي حماس وفتح في القاهرة.. ماذا يحدث؟

وكالات

أفادت مصادر خاصة لقناة الجزيرة بانعقاد اجتماع في القاهرة اليوم الخميس، بين وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، ووفد من حركة فتح برئاسة حسين الشيخ وماجد فرج.

وأوضحت المصادر أن اللقاء تناول التطورات المتعلقة بالمشهد الفلسطيني، وبحث الترتيبات السياسية والأمنية والإدارية لما بعد وقف الحرب على غزة.

وفي سياق منفصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ضم الضفة الغربية لن يحدث، مشيرًا إلى أنه وعد الدول العربية بعدم السماح بذلك.

وشدد ترامب خلال تصريحات مع مجلة تايم الأمريكية، على أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على خطوة ضم الضفة، مؤكدًا أن موقفه من هذه القضية "واضح وغير قابل للتأويل".

وفي تصريح آخر خلال المقابلة، قال ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيًا فادحًا بهجومه على قطر، لافتًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان غريبا لدرجة أنه دفع الجميع للقيام بما يجب عليهم فعله.

أما بشأن الأنباء المتداولة حول احتمال إفراج إسرائيل عن مروان البرغوثي لتولّي قيادة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، فقال ترامب إنّه سيتخذ قرارًا، دون أن يُفصح عن تفاصيل إضافية.