تهديد الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بالقتل داخل السجن



وكالات

قال مكتب المدعي العام في باريس، إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي استُهدف بتهديدات بالقتل من أحد السجناء في سجن لا سانتي في‭‭ ‬‬العاصمة الفرنسية، حيث بدأ قضاء عقوبته هذا الأسبوع، مما أدى إلى إجراء تحقيق.

وأضاف المكتب في بيان: "تلقى مكتب المدعي العام في باريس بلاغا من قبل مدير سجن لا سانتي بمقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من الواضح أنه جرى تصويره من قبل أحد السجناء، حيث وجه تهديدات عند وصول نيكولا ساركوزي إلى المنشأة".

وأضاف البيان، أنه تم استجواب 3 سجناء في إطار التحقيق، فضلا عن ضبط هاتفين أثناء تفتيش السجن.

وبدأ ساركوزي، الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012، الثلاثاء، قضاء عقوبة السجن لمدة 5 سنوات بعد إدانته بالتآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية.

وجرى تعيين ضابطي شرطة مسلحين لحماية الرئيس السابق خلال فترة سجنه، وهو إجراء أثار شكاوى من نقابات حراس السجن.

ووصل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، إلى سجن في باريس لبدء قضاء عقوبة سجنه لمدة 5 أعوام بتهمة التآمر الجنائي، في قضية تتعلق بتمويل حملته الانتخابية في عام 2007 بأموال مصدرها ليبيا، لكنه مازال يؤكد براءته.

ويشار إلى أن ساركوزي هو أول رئيس سابق في فرنسا الحديثة يتم سجنه.

وقال ساركوزي بينما كان في طريقه إلى السجن: "هناك رجل برئ يخضع للسجن"، وفقا للغد.