وويتكوف وكوشنر يجتمعان مع مستشار الأمن الإماراتي لبحث الوضع بغزة

(د ب أ)

التقى نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مع المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والموفد الأمريكي جاريد كوشنر خلال زيارتهما للإمارات.

وتناول اللقاء آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لضمان تثبيت الاتفاق الذي تم توصل إليه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشاد المسؤول الإماراتي بجهود الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، وسعيه لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمناً الدور الكبير الذي قام به ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء اليوم الأربعاء: بحث الجانبان سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة، وضرورة الخروج من حالة التصعيد المستمر التي تشهدها، بما يعزز فرص الازدهار والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط.