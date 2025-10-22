ليبيا.. أب يعدم أطفاله السبعة رميًا بالرصاص وينتحر- فيديو

مصراوي

اهتز الرأي العام الليبي على وقع جريمة عائلية، بعد العثور على جثث 8 أشخاص لأب وأبنائه السبعة، قُتلوا بالرصاص داخل سيارة على جانب الطريق أمام إحدى المدارس بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي.

انشغل الليبيون بملابسات القضية، التي شكّلت لغزا أثار تساؤلات حول منفّذ الجريمة، حتى تشكك كثيرون في أن الأب قد يكون هو من ارتكبها. لكن مدير أمن بنغازي الكبرى صلاح الهويدي قطعت الشكوك حول الحادث.

وصرّح الهويدي في بيان مصور على حساب المديرية بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، بأن تحقيقات أولية كشفت أن الأب هو من أقدم على قتل أبنائه السبعة قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

وأوضح الهويدي أن مديرية الأمن تلقت بلاغا يفيد بوجود جثث أطفال ورجل خمسيني داخل سيارة على جانب الطريق، لتتحرك العناصر الأمنية إلى موقع الجريمة وتكتشف أن القتلى هم حسن الزوي وأبنائه السبعة.

وذكر المسؤول الأمني، أن عناصر الشرطة وجدت لدى وصولها إلى الموقع جثث 6 أطفال على مقاعد السيارة فيما وُضعت الجثة السابعة داخل صندوق السيارة الخلفي، حيث أظهر الكشف الطبي أن صاحبها فارق الحياة بسبب التعذيب والعنف.

وكشف الهويدي، أن أعمار الأطفال تتراوح بين 5 سنوات و13 سنة، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية والأدلة الجنائية في موقع الجريمة توصلت إلى أن الأب هو من قتل الأطفال بإطلاق نار مباشر في الرأس، قبل أن ينتحر بالطريقة نفسها.

وأكد أن السلطات لا تزال تحقق مع زوجات الأب وبقية أفراد أسرته.

وأثارت الرواية الأمنية مشاعر من الغضب والألم في أوساط الليبيين، إذ لا تزال الحادثة موضع جدل لحين استكمال التحقيقات وما ستكشفه من نتائج.