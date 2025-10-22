إعلان

متظاهرون يعتدون على عناصر الأمن في شوارع نيويورك.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

10:38 م 22/10/2025

الشركة الأمريكية أرشيفية

(أ ب)

قالت السلطات الفيدرالية، اليوم الأربعاء، إن عملية تنفيذ قوانين الهجرة التي أثارت احتجاجات عفوية في شارع كانال بمانهاتن، أدت إلى اعتقال 14 شخصا، من بينهم عدد من المتظاهرين المتهمين بالاعتداء على عناصر الأمن أو عرقلة عملهم.

واحتشد عدد كبير من سكان نيويورك الغاضبين حول مجموعة من العملاء الفيدراليين بعد ظهر الخميس، بعدما بدأوا باستجواب واحتجاز باعة متجولين في هذا الشارع التجاري المزدحم، المعروف بأسواقها الجانبية ومحلاتها التي تبيع سلعًا مقلدة تحمل علامات تجارية شهيرة.

وتعد المداهمات الأمنية التي تستهدف مكافحة التقليد أمرا متكررا نسبيا في شارع كانال، بيد أن مشهد عشرات العملاء الفيدراليين الملثمين من إدارة الهجرة والجمارك وغيرها وهم ينفذون اعتقالات، أثار احتجاجات فورية.

وانضم نشطاء هرعوا إلى المكان إلى المارة، الذين بدا أن كثيرا منهم كانوا في طريقهم إلى منازلهم بعد انتهاء العمل، وبدأوا بالصراخ في وجه العملاء، بل قاموا في لحظة معينة بعرقلة مركبتهم.

وحاول عملاء من إدارة الهجرة والجمارك، وحرس الحدود، ومكاتب فيدرالية أخرى، تفريق الحشود، حيث قاموا في بعض الحالات بدفع المتظاهرين أرضا وتهديدهم باستخدام الصاعق الكهربائي أو رذاذ الفلفل قبل احتجازهم.

