تل أبيب - (د ب أ)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بعد اجتماعه مع نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس إن إسرائيل "ممتنة للرئيس دونالد ترامب لإصراره الثابت على المضي قدما".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء "يجب أن نمضي قدما ويجب أن نقدم الأمل للمنطقة من أجل إسرائيل ومن أجل الفلسطينيين الجيران ومن أجل مستقبل أطفالنا".

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الإسرائيلي "نحن نصر ونريد رؤية عودة جميع أسرانا لدفنهم بشكل محترم".

وسيلتقي فانس مع عائلات الأسرى بعد زيارة هيرتسوج.

ومن جانبه، قال فانس "إننا هنا للحديث بشأن السلام. إننا هنا للحديث بشأن كيفية ضمان استمرار اتفاق السلام الذي بدأ قبل حوالي أسبوع، حتى نتمكن من الانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة بنجاح".

وكتب فانس في سجل الزوار: "إلى رئيس إسرائيل وشعبها-بلدكم جميل، شكرا لكم على لطفكم وترحيبكم!".

وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس قد قال للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس في وقت سابق اليوم الأربعاء إن إسرائيل والولايات المتحدة تواجهان "مهاما صعبة في انتظارهما تتمثل في نزع سلاح حماس والتأكد من أنها لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وفي الوقت نفسه إعادة بناء غزة".

وأضاف فانس "لدينا مهمة صعبة في انتظارنا، تتمثل في نزع سلاح حماس وأيضا إعادة بناء غزة، لجعل الحياة أفضل للمواطنين في غزة، وأيضا ضمان أن حماس لم تعد تشكل تهديدا لأصدقائنا في إسرائيل"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأربعاء.

وكان فانس قد زار أمس الثلاثاء مركزا تم افتتاحه حديثا في إسرائيل للتعاون المدني والعسكري، ووصفه بأنه محوري للإبقاء على خطة وقف إطلاق النار المدعومة من الولايات المتحدة في غزة على المسار الصحيح.

وقال فانس، الذي زار المركز مع كبار المبعوثين الأمريكيين، إن وقف إطلاق النار الهش يسير "أفضل مما كنت أتوقع".

وزار فانس إسرائيل لتعزيز وقف إطلاق النار في أعقاب موجة من العنف المميت والتساؤلات حول خطة السلام طويلة الأمد.