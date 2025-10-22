تقرير سوداني: حرائق داخل مطار الخرطوم بعد تعرضه لاستهداف جديد

الخرطوم - (د ب أ)

أفاد تقرير سوداني باستهداف جديد لمطار الخرطوم ناجم عن قصف طائرات مسيرة فجر اليوم الأربعاء.

وأشارت صحيفة "الراكوبة نيوز" السودانية اليوم إلى رصد تصاعد السنة اللهب والدخان ووقوع حرائق داخل مطار الخرطوم، لافتة إلى أن هذا التطور يأتي بعد يوم واحد فقط من هجوم مماثل.

وذكرت الصحيفة أن الهجوم الذي طال مطار الخرطوم وقع بعد ساعات فقط من إعلان سلطات الطيران المدني عن إعادة تشغيل المطار وبدء الرحلات الداخلية اعتباراً من اليوم.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت فجر أمس الثلاثاء هجوماً جوياً واسع النطاق بطائرات مسيّرة انتحارية، استهدف مناطق متفرقة أهمها مطار الخرطوم الدولي.

ويعيش السودان في صراع دموي على السلطة منذ أبريل 2023 بين الزعيم الفعلي عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع.