فال مسؤولون أوكرانيون اليوم الأربعاء إن روسيا شنت هجوما ضخما بالطائرات المسيرة والصواريخ في أنحاء أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وذلك بعد يوم من تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء كان من المقرر عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا جرينتشوك إن "هجوما ضخما خلال الليل" يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا مازال مستمرا حتى صباح اليوم الأربعاء فيما تعد أحدث خطوات روسيا لضرب قطاع الطاقة في أوكرانيا قبل فصل الشتاء.

وأضافت الوزيرة في بيان: "عندما تسمح الظروف الأمنية، سوف يبدأ العاملون في تقييم تداعيات الهجوم والقيام بأعمال الإصلاح".



وفي منطقة كييف، انتشل رجال الإنقاذ جثث ثلاثة أشخاص- بينهم طفلان- بعدما أدى الهجوم لاندلاع النيران في منزل بقرية بوريبي، حسبما قال الحاكم الإقليمي ميكولا كالاشنيك.

كما عثر على جثتين آخريين في منطقة دنيبرو بالعاصمة الأوكرانية، حيث أنقذ عاملو قطاع الطوارئ 10 أشخاص بعدما اندلع حريق ناجم عن حطام طائرة مسيرة في الطابق السادس من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا.

كما تسبب الهجوم في تطاير نوافذ منشأة طبية، كما تم العثور على حطام في مبنى سكني آخر، حسبما قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق "تليجرام".

كما استهدف الهجوم واسع النطاق مدنا أخرى في أوكرانيا، تشمل زابورايجا ومدينة إيزمائيل بمنطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يجرى ترامب اليوم مباحثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته اليوم في البيت الأبيض.