رام الله- (د ب أ)

شنت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عددا من الشبان الفلسطينيين، تزامنا مع تصاعد التوترات في القدس والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات إسرائيلية اعتقلت أربعة شبان من مدينة البيرة بمحافظة رام الله عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة، اعتقلت القوات الإسرائيلية شقيقين من بلدة الشيوخ شمال شرق المدينة كما فتشت عددا من المنازل في بلدات الظاهرية وحلحول وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية نصبت حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين وتفتيش مركباتهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

أما في القدس الشرقية، أجبرت السلطات الاسرائيلية مواطنا من بلدة الطور على هدم منزله ذاتيا، بذريعة البناء دون ترخيص. وتبلغ مساحة المنزل 110 أمتار مربعة ويؤوي سبعة أفراد.

وقالت محافظة القدس إن العائلة فقدت مأواها الوحيد بعد 21 عاما من السكن فيه، معتبرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن "سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة".

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة، بحسب محافظة القدس التي اعتبرت هذه الاقتحامات "تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة المسجد".

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة التوتر الميداني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين.