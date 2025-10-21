سفير الإمارات يبحث مع وزير قطاع الأعمال المصري تعزيز التعاون الاقتصادي

التقى سعادة حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية، معالي المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى بحث تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشاد سعادة الزعابي بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع الإمارات بمصر في كافة المجالات، مؤكدًا عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرص الإمارات على مواصلة تعزيز الشراكة الإستراتيجية والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين الشقيقين.

من جهته، رحب معالي شيمي بسعادة السفير، مؤكدًا على العلاقات التاريخية الإماراتية المصرية الوطيدة ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين، مشددا على حرص الحكومة المصرية على توطيد وتوسيع آفاق التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير شيمي محفظة الشركات التابعة للوزارة، والمشروعات الجارية للتحديث والتطوير في القطاعات المتنوعة، والتي تستهدف تنمية الصناعات، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.