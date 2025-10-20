إعلان

السوداني يدعو الناشطين والصحفيين العراقيين بالخارج للعودة لممارسة دورهم بحرية

كتب : مصراوي

09:54 م 20/10/2025

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


(د ب ا)


أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الاثنين على استعداد الحكومة لدعوة الناشطين والصحفيين الذين غادروا العراق خلال السنوات الماضية إلى العودة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لهم لممارسة دورهم بحرية ومسؤولية، وفقاً للقانون والدستور.


وقال السوداني خلال إستقباله رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون " أن الحكومة تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً ضمن برنامجها التنفيذي وتعمل على ضمان حرية التعبير وتوفير المناخ الملائم لعمل منظمات المجتمع المدني"، حسب بيان للحكومة العراقية.


وأضاف "أن الحكومة منفتحة على التعاون مع المؤسسات الوطنية الفاعلة، وفي مقدمتها المرصد العراقي لحقوق الإنسان".

وحسب البيان جرى خلال اللقاء بحث واقع حقوق الإنسان في العراق، والجهود الحكومية في دعم هذا الملف الحيوي، وتعزيز البيئة الآمنة لعمل النشطاء والصحفيين والمدافعين عن الحقوق، بما ينسجم مع الدستور العراقي والالتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحكومة العراقية محمد شياع السوداني العراق مصطفى سعدون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الخارجية الأمريكية لمصراوي: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السلام في غزة
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)