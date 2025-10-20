

(د ب ا)



أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الاثنين على استعداد الحكومة لدعوة الناشطين والصحفيين الذين غادروا العراق خلال السنوات الماضية إلى العودة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لهم لممارسة دورهم بحرية ومسؤولية، وفقاً للقانون والدستور.



وقال السوداني خلال إستقباله رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون " أن الحكومة تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً ضمن برنامجها التنفيذي وتعمل على ضمان حرية التعبير وتوفير المناخ الملائم لعمل منظمات المجتمع المدني"، حسب بيان للحكومة العراقية.



وأضاف "أن الحكومة منفتحة على التعاون مع المؤسسات الوطنية الفاعلة، وفي مقدمتها المرصد العراقي لحقوق الإنسان".

وحسب البيان جرى خلال اللقاء بحث واقع حقوق الإنسان في العراق، والجهود الحكومية في دعم هذا الملف الحيوي، وتعزيز البيئة الآمنة لعمل النشطاء والصحفيين والمدافعين عن الحقوق، بما ينسجم مع الدستور العراقي والالتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان.