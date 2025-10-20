

كتب-عبدالله محمود:



شهدت عدة مناطق في قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا عنيفًا خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ اخترقت قوات الاحتلال اتفاقية السلام لوقف إطلاق النار واستهدفت أكثر من 130 هدفًا داخل القطاع.



ورغم أن التصعيد أسفر عن استشهاد نحو 40 فلسطينيا وإصابة 74 آخرين، فإن السفير الفلسطيني السابق في القاهرة، بركات الفرا يرى أن إسرائيل لن تعود إلى الحرب في قطاع غزة، بسبب الضغوط الأمريكية عليها.



وأوضح الفرا خلال تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن إسرائيل قد تلجأ إلى عمليات نوعية محدودة تهدف إلى تخويف حركة المقاومة الإسلامية حماس وإجبارها على تسليم الجثامين المحتجزة في غزة، حيث تزعم تل أبيب أن الحركة تحتفظ بمعلومات حول مواقع دفن عدد من جثامين الأسرى الإسرائيليين، وتستخدمها كورقة ضغط في المفاوضات.



وأضاف السفير الفلسطيني السابق أن الولايات المتحدة تدرك تعقيدات الوضع داخل غزة وصعوبة العثور على الجثامين المدفونة في الأنفاق، ولذلك فهي لن تدعم عودة القتال من جديد.



وفيما يتعلق بقدرة حماس على استئناف الحرب، أكد الفرا أن الحركة لم يتبق لديها الإمكانات اللازمة لمواصلة القتال، موضحًا أنها تعتمد حاليًا على أسلحة خفيفة لا يمكنها مواجهة الطائرات الحربية والدبابات والمدفعية الثقيلة ويهربون بالإنفاق.



وفي وقت سابق، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، أنها قررت فتح معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم لاستئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم.



وأكد مسئول أمريكي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعهدت بإعادة فتح المعابر على قطاع غزة، بحسب ما نقلت القناة الـ12 العبرية دون ذكر مزيد من التفاصيل.



كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت أمس، وقف إدخال جميع المساعدات إلى قطاع غزة، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.