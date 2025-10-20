سانشيز يؤكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة ويدعو لحل سلمي

وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على أهمية استمرار وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء الإسباني، خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إلى أهمية الانتقال نحو الحل السلمي بين دولتي إسرائيل وفلسطين.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، أنها قررت فتح معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم لاستئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم.

قال مسئول أمريكي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعهدت بإعادة فتح المعابر على قطاع غزة، صباح الإثنين، بحسب ما نقلت القناة الـ12 العبرية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت أمس، وقف إدخال جميع المساعدات إلى قطاع غزة، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.