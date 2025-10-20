مصراوي

قال وزير الخارجية الأسبق السفير نبيل فهمي، إن الاحتلال الإسرائيلي "لا يؤمن بحل الدولتين، ولا بالسلام العربي- الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن الاحتلال يرغب في "تخفيف الهوية الفلسطينية على الأرض" على صعيد الأفراد وضم الأراضي.

وذكر فهمي، خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة على قناة النهار، أن حجم الإجرام الذي ترتكبه إسرائيل دفع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى التحرك بعدما باتت مصداقيته على المحك.

وأشاد السفير بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه "خطوة أولى جيدة"، لكنه أوضح أن عدم تنفيذه بالكامل يعود إلى أنه "لا يتوافق مع مواقف أي من الطرفين"، في ظل إصرار الاحتلال على مواصلة الحرب حتى القضاء على حركة حماس ونزع سلاحها، رغم فشله في تحقيق ذلك حتى الآن.

وأضاف أن حماس التي اشترطت انسحابًا كاملًا مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، اضطرت للتراجع كذلك، وانتهى الأمر بأن اضطر الطرفان إلى التنازل تحت الضغط الدولي.

وتابع السفير نبيل فهمي: "أنا أقول دائمًا مجازًا، رغم تأييدي للخطوة الأولى، لكن مش مطمئن للخطوة الأخيرة، لأن الاتفاق كُتب بالرصاص"، مردفًا "بمعنى أنه مجرد عناوين وعناصر تحتاج للتفصيل".

وتساءل فهمي عن آليات تشكيل المجلس الأعلى لإدارة غزة وقواعد فضّ الاشتباك، ووصولًا إلى كيفية نزع سلاح حماس، مشيرًا إلى أن استخدام عبارة "نزع السلاح" بدلًا من "تفكيك التسلّح" يُضفي غموضًا على المقصود.

كما علق السفير على الصياغة العامة والفضفاضة للبند الأخير حول "تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق مطالبه المشروعة" لغياب الإشارة الصريحة إلى حلّ الدولتين أو حقّ تقرير المصير.