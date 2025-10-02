وزير الخارجية: نحاول إقناع حماس بالرد بالإيجاب على خطة ترامب

وكالات

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي يوم الخميس، إن القاهرة تعمل مع قطر وتركيا لإقناع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقبول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات أدلى بها في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، اليوم الخميس، "نجتمع معهم ننسق مع الأشقاء في قطر وأيضا مع زملائنا في تركيا من أجل إقناع حماس الرد بالإيجاب على هذه الخطة".

وتابع وزير الخارجية: "هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدها فيما يتعلق بخطة ترامب بشأن غزة لكننا نحتاج إلى المضي قدما".

وأشار وزير الخارجية بدر عبد العاطي: "خطة ترامب بشأن غزة تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية".



وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إنه أمام حركة المقاومة الإسلامية حماس ما بين 3 إلى 4 أيام للرد على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن لإنهاء الحرب في غزة.

وأكد البيت الأبيض، في بيان له أمس الأربعاء، إن هناك مناقشات سرية للغاية تجري بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن المبعوث الخاص والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكي يتولون إدارة المفاوضات داخل البيت الأبيض.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على ضرورة التحلي بالتكتم ريثما تُصدر الإعلانات الرسمية.

وكانت صرحت حركة حماس، بأن وفدها سيدرس بمسؤولية عالية المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.