روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات الأسرى

(د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي اليوم الخميس، أن روسيا وأوكرانيا قامتا بعملية جديدة لتبادل أسرى الحرب، حيث سلم كل طرف أكثر من 185 جنديا للطرف الآخر.

ووفقا لزيلينسكي، كان قد تم نشر الجنود الأوكرانيين في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرقي أوكرانيا ومصنع أزوفستال للصلب الذي استمر الصراع للسيطرة عليه لأمد طويل، فضلا عن محطة تشيرنوبل للطاقة النووية وظل أغلبهم في الأسر منذ 2022.

وذكرت وزارة الدفاع في موسكو أن عملية التبادل أجريت على الحدود الأوكرانية البيلاروسية.

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا سترد بالطريقة المناسبة على تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" أمريكية الصنع.



وأكد بيسكوف تعليقا على إمكانية تسليم أوكرانيا أصولا روسية مجمدة، أن محاولات الاستيلاء على ممتلكات روسيا لن تمر دون رد.

وفي الوقت الحالي، تدرس الإدارة الأمريكية طلبا أوكرانيا للحصول على صواريخ "توماهوك" التي يبلغ مداها 2500 كيلومتر، وهي مسافة كافية لضرب العاصمة الروسية موسكو وأجزاء واسعة من الأراضي الروسية حال أُطلقت من أوكرانيا.



وقبل أيام، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "بعد رؤية المشاكل الاقتصادية التي تسببها الحرب لروسيا، أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال واستعادة كل أوكرانيا إلى شكلها الأصلي".