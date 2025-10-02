إعلان

مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار بجامعة إيرانية في طهران

كتب : مصراوي

06:20 م 02/10/2025

انفجار بجامعة إيرانية

(أ ب)

لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرون اليوم الخميس، إثر وقوع انفجار في مختبر جامعة إيرانية، حسبما أفادت تقارير إعلام محلية.

ونقلت عدة وسائل إعلام إخبارية عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي قوله، إنه يُعتقد أن الانفجار كان بسبب أسطوانة هيدروجين في مختبر كلية الهندسة والتقنية بجامعة طهران، في حي أمير آباد بالعاصمة طهران.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت دوي انفجار على قرب مختبر في الكلية.

وقال ملكي إن الانفجار سبب حريقًا، ولكن الوضع تحت السيطرة وجاري التحقيق في القضية.

