بقذائف الهاون.. القسام تعلن قصف موقع قيادة لإسرائيل في شرقي غزة

وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "القسام"، قصف موقع قيادة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام خلال بيان لها اليوم الخميس، إن "قصفنا موقع قيادة وسيطرة للعدو شمال حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون".

وفي وقت سابق، وصفت حركة حماس، اعتراض إسرائيل لأسطول الحرية المتجه إلى غزة بأنه "جريمة قرصنة وإرهاب بحري ضد المدنيين"، داعية "جميع المدافعين عن الحرية في العالم" إلى إدانته.

وقالت الحركة في بيان إن العملية التي جرت في المياه الدولية واعتقال النشطاء والصحفيين على متن السفن تمثل "عملاً عدوانياً غادراً يُضاف إلى السجل الأسود لجرائم إسرائيل".

ويحمل الأسطول مساعدات في محاولة لاختراق الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة لمنع تهريب الأسلحة، في وقتٍ تشهد المنطقة حرباً اندلعت عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.